Дом для сирот появится в Прокудском

Строительство идет полным ходом. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив побывали на строительной площадке жилого дома для детей-сирот в селе Прокудское Коченевского района.

Напомним, проект получил положительное заключение государственной экспертизы в апреле этого года, сметная стоимость работ составляет более 13 миллионов рублей. Сейчас там уже есть фундамента, наружные сети водопровода и канализации, ведется строительство стен.

На первое июля 2021 года в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц этой категории, достигших возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, включено 165 граждан, из них от 14 до 18 лет – 37 человек, старше 18 лет – 128 человек.

Депутат Заксобрания по избирательному округу № 10 Валентин Сичкарев, осмотрев строительную площадку одноэтажного благоустроенного шестиквартирного дома для детей сирот, отметил, что продолжительность строительства заложена в 4,2 месяца. Окончание работ запланировано на 15 октября 2021 года.

В свою очередь депутат Александр Барсуков уточнил у представителя подрядной организации, успеют ли сдать дом в срок.

Директор подрядной организации Сергей Чикинов заверил, что сроки строительства будут соблюдены.

- Самая большая проблема – это возросшая цена на строительные материалы. Контрактовались по этому дому мы весной, и за это время материалы выросли в цене на 200-300%. Соответственно сейчас достраивать дома тяжело, – пояснил Сергей Чикинов. –

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив подчеркнул важность выполнения программы обеспечения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году на эти цели в областном бюджете было заложено чуть больше 515 миллионов рублей. А в 2021 году, благодаря корректировкам областного бюджета, одобренным депутатами регионального парламента, сумма на строительство жилья для детей сирот была значительно увеличена.