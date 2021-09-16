Многодетная мать, которую лишили пятерых детей из-за фото с пособиями, пытается вернуть дочек

Эксперты потребовали раздеться и срисовали татуировки у скандальной матери пятерых детей. Фото: предоставлены Тамарой Чусовской

Сибирячка Тамара Чусовская, которую лишили пятерых дочерей из-за скандального фото с детскими пособиями, добивается, чтобы ей вернули детей. Женщина прошла независимую экспертизу и пожаловалась КП-Новосибирск на процедуры:

—Психолог приезжал к моим детям и задавал такие вопросы, что мне дочь потом звонила и плакала. Уверяет, что психолог им говорил: «Лучше вообще откажитесь от мамы». Но при это со мной он нормально побеседовал, — рассказала КП-Новосибирск Тамара Чусовская.

Напомним, ранее Тамара прошла курс реабилитации в подмосковной клинике, куда ей предложили поехать после передачи «Пусть говорят». Специалисты вылечили алкоголизм и депрессию у женщины, которая продолжалась после смерти мужа

Тамара уже наняла адвоката и обжаловала решение Черепановского районного суда, отнявшего у нее дочек, в Новосибирском областном суде. Ближайшее заседание должно пройти в октябре.

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