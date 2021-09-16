Новосибирская ГЭС снизила расход воды из-за обмеления Оби. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирская ГЭС снизила расход воды из-за обмеления Оби. Напомним, его горожане заметили еще в первых числах сентября.

— Изменение задания по расходу вызвано снижением притока к створу гидроузла. Наблюдается спад уровней воды на основных реках бассейна Оби. Приток в августе составил 72% от нормы или 1375 м³, — сообщили в «Русгидро».

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра наиболее вероятное значение притока в сентябре составит 74% от нормы, а в третьем квартале 2021 года ожидаемый уровень притока должен будет подняться до 84 % от нормы.

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