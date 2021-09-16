Заводчики утверждают, что за 10 лет даже в зоопарке не рождались верблюды. Фото: предоставлено героями публикации

Новосибирцы продают верблюжонка Лунтика на «Авито» за 80 тысяч рублей. Хозяйка животного рассказала КП-Новосибирск о питомце:

— Мы с мужем держим ферму, разводим лошадей и верблюдов. Лунтик появился на свет 5 апреля 2020 года, и стал первым за 10 лет верблюдом, рожденным в Новосибирске. Даже в зоопарке такого не было! Его папа — Пломбир, мама — Боня. А продаем мы его потому, что двое мужчин в семье — не для верблюдов. Подрастет и будет драться с папой, — рассказала КП-Новосибирск заводчица.

Изначально верблюдов фермеры взяли из Монголии, так как только двугорбые бактрианы могут перенести мороз.

— На верблюда уже очередь, но мы готовы продать только в хорошие руки. Ему нужен вольер без сырости, с кустарниками. Кормить как лошадей — молодые побеги, сено, обычный овес. Не хотелось бы продавать верблюжонка для катания, лучше на базу отдыха или в эко-парк, — сообщила заводчица.

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