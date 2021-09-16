Под Новосибирском хотят создать медицинский кластер за 20 миллиардов рублей

На создание в Новосибирской области медицинского научно-образовательного кластера планируется потратить 20 миллиардов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На создание в Новосибирской области медицинского научно-образовательного кластера планируется потратить 20 миллиардов. Об этом рассказал руководитель отдела развития ФИЦ ФТМ Илья Деулин.
— Речь идет о достаточно большом комплексе зданий, начиная от генетического центра и заканчивая инжиниринговым, креобанкинге, — пояснил Илья Деулин изданию ТАСС.
Располагаться он будет на территории рядом с Академгородком. Пока что запланировано строительство пяти зданий средней площадью 6-8 тысяч квадратных метров. Все они в основном будут относиться к научной инфраструктуре.
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