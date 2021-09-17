Погода в Новосибирске на 17 сентября 2021 года: тепло, но пасмурно

В Новосибирске еще будет тепло,но вернутся тучи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 17 сентября 2021 года будет теплой, однако небо снова затянется облаками, вернутся дожди. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Днем в Новосибирске потеплеет +21…+23 градусов, ночью — +10...+12. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, а днем пройдет дождь. Подует юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. В Новосибирской области воздух прогреется до +25, но по северо-западу будет прохладнее — +14…+19 градусов, утром возможны туманы, днем пройдут дожди, - сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает теплый пасмурный день и дожди под вечер. Температура днем — +20…+24 градуса, к ночи понизится до +9…+15.

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