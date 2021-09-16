В Новосибирске обманутые дольщики домов на Тульской №80 и №82 объявили голодовку

В Новосибирске обманутые дольщики долгостроев на улице Тульская,80 и 82 объявили голодовку. Фото: Алина Гурицкая\Сибкрай.ru

В Новосибирске обманутые дольщики долгостроев на улице Тульская,80 и 82 объявили голодовку. Сибиряки собрались на забастовку в Крячковском сквере: они собираются сидеть там до тех пор, пока их вопрос не будет решен. Сейчас люди ждут, в частности, ответа по их вопросу от прокуратуры.

При этом, уходить оттуда сибиряки не планируют даже на ночь: с собой у них спальные мешки и теплые вещи. Есть все это время сибиряки не собираются — планируют пить только воду.

Напомним, ранее сообщалось, что дольщики долгостроев по улице Тульской получат квартиры в новых домах и региональную субсидию. Около 700 человек уже получили ключи от своих достроенных квартир. Проблемы еще более 180 дольщиков данных объектов решаются при помощи реализации масштабных инвестиционных проектов.

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