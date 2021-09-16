Дорогу в жилой комплекс «Матрешкин двор» построят до конца года

Улица Петухова в Кировском районе станет длиннее почти на два километра.

Улица Петухова в Кировском районе станет длиннее почти на два километра. Участок протяженностью 1,7 километров планируют сдать в этом году. Новая дорога сможет помочь улучшить транспортную доступность Южно-Чемского жилмассива — об этом заявил мэр Анатолий Локоть на выездном совещании по строительству дороги.

— Здесь раньше не было улицы, был только технический проезд, который проложили во время строительства микрорайона. Никаким нормативам эта дорога, конечно, не соответствует. Поэтому было принято решение строить продолжение улицы Петухова, и в 2016 году был разработан проект. В 2019 году мы смогли приступить к строительству дороги благодаря участию в нацпроекте «Жилье», по которому получили финансирование из федерального бюджета, — отметил мэр Анатолий Локоть. — При реализации проекта мы столкнулись со сложностями. К моменту начала строительства на этом участке появилось много новых коммуникаций, не учтенных в проекте, и его пришлось дорабатывать на ходу. Из-за этого работы вынужденно были приостановлены на несколько месяцев. К настоящему моменту все вопросы решены. Подрядчики намерены завершить строительство дороги в этом году.

Участок улицы Петухова от железнодорожного переезда до жилого комплекса «Акварельный» начали строить в 2019 году. Стоимость строительства — 391,9 миллионов рублей. В течение 2019-2020 годов велись работы по выносу коммуникаций, замене грунта, водоотведению. В 2020 году подрядчик полностью выполнил работы на участке 780 метров. Сейчас работы ведутся на двух оставшихся отрезках протяженностью 700 и 230 метров. Оба подрядчика планируют завершить работы до конца года. В начале следующего года пройдет процедура сдачи объекта.

После завершения строительства жители Южно-Чемского жилмассива получат четырехполосную дорогу шириной 14 метров с широкими тротуарами с обеих сторон, пешеходным ограждением, остановочными пунктами, освещением, светофорами и пешеходными переходами.

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