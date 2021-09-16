Сибиряка осудили за кражу пяти тонн угля в Новосибирской области

Мужчина попал под суд за кражу. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области Барабинский районный суд вынес приговор сибиряку, укравшему 5 тонн угля со склада. Инцидент произошел в начале декабря прошлого года. Мужчина сделал подкоп к складу с углем и начал его воровать.

— В период с 1 по 7 декабря сибиряку удалось украсть со склада 5 тонн угля на сумму 15 тысяч рублей, — написано в приговоре Барабинского районного суда.

На вора завели уголовное дело по статье 158 часть 2 УК РФ — «Кража». Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 1 год и 8 месяцев.

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