В Новосибирске иномарка сбила школьника, перебегавшего дорогу: мальчик в больнице

В Новосибирске под колесами иномарки пострадал ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске под колесами иномарки пострадал ребенок. ДТП случилось сегодня, 16 сентября, в Заельцовском районе города.

— Сегодня, около половины второго дня, 22-летний водитель автомобиля Toyota Cresta ехал по улице Кропоткина со стороны улицы Ипподромской в сторону улицы Брестская. Напротив дома №269 на улице Кропоткина он сбил 13-летнего мальчика, перебегавшего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавший подросток попал в больницу с ушибом ноги и переломом ключицы. На месте работает экипаж ДПС, все обстоятельства случившегося выясняются.

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