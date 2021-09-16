В Новосибирске от коронавируса умерла 47-летняя женщина

За последние сутки умерли 13 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сводка по коронавирусу на 16 сентября: за последние сутки умерли еще 13 пациентов. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это семеро мужчин в возрасте от 61 до 83 лет и шесть женщин в возрасте от 47 лет до 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 828 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 169 человек, с выздоровлением выписали 113 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 61 198 случаев коронавируса, в том числе у 4 851 ребенка. С выздоровлением уже выписаны в сумме 49 214 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 666 пациентов, в том числе 38 детей. В отделениях реанимации находятся 132 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 17 пациентов.

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