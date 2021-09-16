В Новосибирской области активно развивают систему среднего профессионального образования

В Новосибирской области активно развивают среднее профессиональное образование. Фото: Правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников совершил рабочую поездку в Куйбышевский район. Там он вместе с членом комитета по социальной политике здравоохранения, охране труда и занятости населения Законодательного Собрания Новосибирской области Олегом Иванинским осмотрел объекты имущественного комплекса сельскохозяйственного техникума «Куйбышевский». Кроме того, они провели совещание, касаемое реорганизации техникума.

После осмотра учебного заведения и совещания губернатор подтвердил, чтобы сохранить техникум, нужно передать его области.

— Материальная база изношена. С 2010 года в развитие техникума вкладывалось не так много средств. Некоторые помещения, необходимые для учебного процесса, были отремонтированы, но оборудование, мастерские, техника — в других наших областных техникумах таких старых образцов уже нет. Проблема еще и в том, что сегодня требования к образовательным стандартам и к лицензиям растут, и если срочно не исправлять ситуацию, то техникум может лишиться права подготовки по отдельным специальностям, что уже в этом году произошло по двум направлениям. Договорились, что Правительство Новосибирской области подставляет плечо, с учетом того, что развитие системы среднего профессионального образования входит в наши приоритеты. Целесообразно сделать этот техникум подразделением областной системы СПО. Решение принято, будем его реализовывать по принципу «не навреди» и действовать поэтапно. Со следующего года мы добавим госзадание от области, из областного бюджета — на подготовку специалистов, помогаем восстановить лицензии на те специальности, которые были утрачены в этом году, и затем готовим базу для перевода техникума на областной уровень. Это будет не подразделение НГАУ, а один из колледжей областной системы СПО, — заявил Андрей Травников.

В рамках национального проекта «Образование» сегодня из федерального и областного бюджетов вкладываются серьезные средства в укрепление материальной базы учебных заведений. Если раньше уровень мастерских СПО мог зачастую отставать от уровня предприятий, то сегодня можно наблюдать обратную ситуацию.

— Станочное оборудование, инструменты, лаборатории в новосибирских колледжах, сельхозтехника у обучающихся в аграрном секторе — все это уже следующего поколения по сравнению с тем, что имеется на предприятиях. Эта работа по совершенствованию материальной базы заведений СПО дает результат: растет количество студентов СПО в регионе. Если четыре года назад их было 53,5 тысяч человек, то в 2020-2021 году — уже более 64 тысяч человек, — добавили в Правительстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.