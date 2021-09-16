В Новосибирске будут судить мужчину, избившего гаишника. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске под суд пойдет сибиряк, избивший инспектора ДПС. В отношении него завершили расследование уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти». Об этом сообщили в СК РФ по региону в четверг, 16 сентября.

— Инцидент случился 14 апреля 2021 года. Обвиняемый ехал на автомобиле «Субару Форестер» по улице Челюскинцев. Его остановили инспекторы ДПС, чтобы проверить документы. Выяснилось, что срок действия его прав истек еще в 2019. В связи с чем инспектор ДПС отстранил сибиряка от управления автомобилем и вызвал эвакуатор, чтобы увезти машину с дороги. Однако водитель «Субару» стал препятствовать действиям эвакуатора. Инспектор ДПС несколько раз просил его успокоиться и перестать мешать законным действиям. После чего новосибирец несколько раз ударил полицейского кулаками по груди и рукам. Агрессора задержали и доставили в отдел полиции. А материалы по его делу передали в СК, — уточнили в ведомстве.

На время следствия новосибирца поместили под подписку о невыезде при надлежащем поведении. Однако тот решил скрыться от органов СК. Его объявили в федеральный розыск. Когда нарушителя нашли, его пометили в СИЗО. Но затем изменили меру пресечения на домашний арест.

В ближайшее время дело сибиряка направят в суд. Там его рассмотрят по существу.

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