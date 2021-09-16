В Новосибирске молодежь устроила фотосессию на фоне перевернутой машины ДПС

Молодые люди, не стесняясь позируют на камеру. Фото: стоп-кадр с видео
В Новосибирске молодежь устроила фотосессию у перевернувшейся в центре города машины ДПС. Крупное ДТП случилось вечером в среду, 15 сентября.
Кадры с необычным развлечением молодых сибиряков появились в паблике Nsk_life. На видео видно, как они по очереди подходят к машине и позируют на камеру. Такое поведение не понравилось комментаторам.
— Страшно приставить, чему они научат своих будущих детей!
— Деградация молодежи.
— Ужас! И это наше молодое поколение.
— А если бы были погибшие? На фоне их бы делали фото? Что с вами, люди?
— Стыдно за этих ребят, — выразили свое недовольство в комментариях под постом новосибирцы.
Напомним, в среду, 15 сентября, на площади Ленина «Лексус» врезался в патрульный автомобиль ДПС. От удара обе машины получили сильные повреждения. В результате аварии никто не пострадал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер