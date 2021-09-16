В Новосибирске молодежь устроила фотосессию на фоне перевернутой машины ДПС

Молодые люди, не стесняясь позируют на камеру. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске молодежь устроила фотосессию у перевернувшейся в центре города машины ДПС. Крупное ДТП случилось вечером в среду, 15 сентября.

Кадры с необычным развлечением молодых сибиряков появились в паблике Nsk_life. На видео видно, как они по очереди подходят к машине и позируют на камеру. Такое поведение не понравилось комментаторам.

— Страшно приставить, чему они научат своих будущих детей!

— Деградация молодежи.

— Ужас! И это наше молодое поколение.

— А если бы были погибшие? На фоне их бы делали фото? Что с вами, люди?

— Стыдно за этих ребят, — выразили свое недовольство в комментариях под постом новосибирцы.

Напомним, в среду, 15 сентября, на площади Ленина «Лексус» врезался в патрульный автомобиль ДПС. От удара обе машины получили сильные повреждения. В результате аварии никто не пострадал.

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