Новосибирских дошколят напугала летучая мышь, залетевшая в окно

Летучая мышь залетела в школу.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В четверг, 16 сентября, в окно школы № 180 в Новосибирске залетела летучая мышь. Нежданная гостья нагрянула в корпус, где в это время занимались дошколята. Ребятишек животное смутило — мышь уселась под самый потолок и угрожающе шипела. Учителя вызвали спасателей.
— Спасатели, прибывшие на место, поймали летучую мышь. Они посадили ее в коробку и вывезли в лесопарковую зону в районе зоопарка. Там животное выпустили на свободу, — рассказали в службе спасения МАСС.
На кадрах, которые опубликовали спасатели, видно, что мышка сначала растерялась и замерла. А затем, видимо, почуяв воздух свободы, улетела восвояси.
Спасатели напоминают, в случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, звоните по телефонам: 112, 231-06-49.
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