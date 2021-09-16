В Новосибирске поиски 21-летнего парня, ушедшего из дома, завершились трагедией

О смерти сибиряка, пропавшего еще 7 сентября, сообщили в СК РФ по региону. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске нашли тело 21-летнего Юрия Шабалина. О смерти сибиряка, пропавшего еще 7 сентября, сообщили в СК РФ по региону.

— По факту безвестного исчезновения парня были организованы поисковые мероприятия. В ходе поиска тело парня было найдено в реке Обь в Заельцовском районе города 14 сентября. Труп осмотрели — на нем не было травм и повреждений, которые бы свидетельствовали о криминальном характере смерти, — уточнили в ведомстве.

Следователи также осмотрели место, где нашли тело. Сейчас проводится комплекс мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств гибели молодого человека.

— По факту случившегося проводится проверка. После нее будет принято решение в соответствии с законом. Кроме того, для установления причины гибели новосибирца назначена судмедэкспертиза, — добавили в СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, КП-Новосибирск писала, родные заволновались, когда молодой человек не вернулся домой. Ранее он не пропадал. Его искали волонтеры и полиция.

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