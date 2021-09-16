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Происшествия16 сентября 2021 9:00

В Новосибирске на улице задержали агрессивного мужчину с ножом

Он кидался на стены домов и нападал на прохожих
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Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

В 5.17 на улице Петухова группа быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержала мужчину с большим кухонным ножом. Находясь, вероятно, под воздействием алкоголя или наркотических веществ, он пинал и резал стены, двери и окна близлежащих зданий, угрожая оружием, нападал на прохожих. Смертельно опасный нарушитель был обезврежен бойцами ГБР-76 и передан полиции. Благодаря четким и профессиональным действиям «гвардейцев» удалось избежать жертв и других тяжелых последствий.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

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Обезврежен опасный мужчина с большим ножом
Обезврежен опасный мужчина с большим ножом
Бойцы ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ обезвредили неадекватного мужчину с большим кухонным ножом. По счастливому стечению обстоятельств он не успел никому причинить вреда.