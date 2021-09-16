В Новосибирске начнется набор волонтеров к МЧМ-2023

Особый интерес к волонтерству наблюдается у новосибирцев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске с 30 сентября стартует набор волонтеров к молодежному чемпионату мира по хоккею. Он пройдет в регионе в 2023 году. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

— Уже сейчас наблюдается повышенный интерес волонтеров к предстоящему МЧМ-2023. Поступает большое количество обращений с вопросами о том, когда и как можно подать заявку, — заявил генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» Владимир Тукмачев

В ближайшее время утвердят дизайн костюма для волонтеров. Он будет для всех единым. Всего в чемпионате задействуют 600 добровольцев по 21 направлениям. Стать частью масштабного проекта можно, подав заявку на официальном сайте волонтерского корпуса Новосибирской области.

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