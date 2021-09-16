В Новосибирске Красный Крест проводит занятия по ЛФК и театральному мастерству

Занятия в творческой мастерской. Фото: Алина Дубовик.

Одно из важных направлений в работе Красного Креста в Новосибирске - помощь людям старше 55 лет.

- В рамках проекта «Активное долголетие» у нас работает творческая мастерская, проводятся занятия по ЛФК и самомассажу, изучаются дыхательные практики, работает театральная студия и развиваются навыки импровизации, - пояснили в Красном Кресте. - Все они создавались с целью развития активного образа жизни у людей серебряного возраста и профилактики здоровья.

Примерка костюмов в театральной студии. Фото: Алина Дубовик.

И еще один важный момент: у пожилых людей есть место, где они могут общаться и обсуждать интересующие их темы.

- Для человека важно быть здоровым не только физически, но и морально. А это значит - быть в гармонии с собой и иметь возможность общаться с другими людьми. Многие участники, которые посещают данные направления, пришли после длительной болезни, а у кого-то нет близких. Занятия помогают им отвлечься, заниматься своим здоровьем, общаться и находить новые знакомства. Все это ускоряет процесс реабилитации и улучшает качество жизни, - продолжают в Красном Кресте.

Примерка костюмов в театральной студии. Фото: Алина Дубовик.

Для участников мероприятий есть приятный бонус: каждый совершенно бесплатно может выпить кислородный коктейль - отличное средство для профилактики простудных заболеваний, которое не будет лишним осенью.

Кстати, сами занятия тоже проводятся совершенно бесплатно по адресу: ул. Писарева, 4. Все вопросы можно задать по телефону (383) 221-18-55.