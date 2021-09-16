В Новосибирске завершены поиски 9-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске нашли 9-летнюю Валерию Черепанову. Девочка, которая не вернулась с прогулки вечером 15 сентября, жива. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Сегодня утром девочка была найдена. Сейчас с ней и ее родителями сотрудники ПДН проводят профилактическую беседу. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, девочка ушла гулять в шесть вечера, а с первыми сумерками должна была вернуться. Но домой она не пришла. Ее искали всю ночь по подружкам и одноклассникам — безрезультатно. Также известно, пару лет назад девочка уже не возвращалась после прогулки домой — пока ее искали встревоженные взрослые, она была у подружки.

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