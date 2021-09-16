В Новосибирске эвакуировали суды из-за угрозы взрыва.
Фото: Виктор Гусейнов
В четверг, 16 сентября, в Новосибирске эвакуировали сотрудников и посетителей двух судов — Октябрьского и Железнодорожного. Это произошло из-за угрозы минирования. К зданиям оперативно приехали экстренные службы.
— Сегодня в 8:45 по телефону 112 было принято сообщение от неизвестного лица о минировании здания суда. С 8:48-8:57 была произведена эвакуация сотрудников и посетителей. Работа суда восстановлена в 10:20, — уточнили корреспонденту КП-Новосибирск в Октябрьском районном суде.
Здания обследовали полицейские. Выяснилось, информация о минировании в обоих случаях оказалось ложной. Правоохранителям предстоит установить автора сообщений с угрозами.
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