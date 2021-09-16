Губернатор Новосибирской области рассказал о подготовке к четвертой волне коронавируса. Фото: Иван Макеев

В четверг, 16 сентября, губернатор Андрей Травников заявил, в регионе готовятся в четвертой волне коронавируса. Власти, по его словам, надеются на лучшее, но допускают и неблагоприятное развитие событий.

— Надеюсь, четвертая волна не будет такой масштабной, как третья. Все больше людей ставят прививки, проходят ревакцинацию. Это реально спасает, — заявил губернатор в эфире программы «Вести Новосибирск».

Андрей Травников отметил, вакцинированные легче переносят ковид в случае заражения. Лишь единицы из привитых, по его словам, попадают в больницы.

Глава региона добавил, в области в преддверии четвертой волны уже подготовили дополнительный запас коек для ковидных пациентов.

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