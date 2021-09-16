«Слишком поздно вышла к людям»: сибирячка нашла на улице ястреба со сломанным клювом

Птицу пытались спасти орнитологи. Фото: предоставлено Екатериной Волосниковой.

Жительница Академгородка заметила на улице ястреба. Птица неподвижно сидела на скамейке и словно просила помощи. Ее клюв выглядел странно — женщина подумала, что он замотан.

— Птица сидела на лавке возле Терешковой 6. Увидела ее в окно машины, когда проезжала. Поймали, посадили в коробку. Передала волонтеру Центра реабилитации диких животных. Клюв оказался отломан и забит грязью, — рассказала КП-Новосибирск жительница Новосибирска Екатерина.

Птицу приняла орнитолог Елена Шнайдер. У ястреба, по словам специалиста, оказалась запущенная стадия птичьей оспы.

— Плюс клюв оказался очень расколот — огромная трещина. Птица была в очень плохом состоянии. Непонятно, что было первично — проблема с клювом или оспа. Она была сильно истощена, судя по всему, пошли серьезные нарушения внутренних органов. В Новосибирске мы ястреба не оставили — я с ним поехала в Барнаул. Там ветеринары сказали, что у них есть возможность полечить птицу препаратом с Эмиратов, который должен помочь от оспы. К сожалению, птица по дороге пала. Она умерла, несмотря на то, что была все время на капельницах. Она не могла есть — все, чем я пыталась ее накормить, выходило обратно. Очень жалко и очень грустно, что так получилось. Слишком поздно эта птица вышла к людям — уже на финальной стадии своего заболевания, — рассказала КП-Новосибирск орнитолог Елена Шнайдер.

Специалист уточнила, погибшая птица — ястреб-тетеревятник. Это была молодая самка, которая вылупилась в этом году.

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