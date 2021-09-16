В Новосибирске эвакуировали школу в Первомайском районе

В момент эвакуации шел дождь. Фото: «Подслушано Первомайка».
В Новосибирске в Первомайском районе эвакуировали учеников и педагогов школы № 145. Инцидент произошел в среду, 15 сентября. Информация об этом появилась в соцсетях.
— В школе произошло короткое замыкание проводки без горения, — прокомментировали инцидент КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
После того, как сотрудники МЧС устранили последствия замыкания, ученики вернулись на занятия.
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