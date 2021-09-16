До правого берега без пересадок: в микрорайоне Ясный Берег до конца октября появится остановка

Виктор Игнатов. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Застройщик микрорайона Ясный Берег выделил землю под строительство остановочного павильона. Дело в том, что сейчас для того, чтобы добраться до правого берега, приходится доезжать до площади К. Маркса и пересаживаться на другой транспорт. Это и долго, и дорого. Жителям, работающим на правом берегу, каждый день приходится тратить на дорогу около 100 рублей.

В ситуацию вмешался депутат Государственной Думы РФ от «Единой России» Виктор Игнатов. Он инициировал совещание в мэрии Новосибирска, где придумали, как решить проблему: маршрут № 2, который ходит с вокзала Новосибирск-Главный, продлили до микрорайона Ясный Берег.

- Мы добились, чтобы организовали торги. Но никто не заявился. Мы стали вести переговоры с перевозчиками. Нашли перевозчиков, убедили их попробовать. Они поставили две «Газели». Маршрут пользуется популярностью, - отметил Виктор Игнатов.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Теперь в микрорайоне Ясный Берег нужна остановка. На месте, где планируют установить павильон, побывал депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов.

- Сейчас нужно провести экспертизу участка. Необходимо посмотреть, нет ли там люков, не проходит ли теплотрасса. Также надо определить, как маршрутка будет разворачиваться, чтобы все было безопасно. После того как разработают проектно-сметную документацию, остановочный павильон установят. До конца октября здесь поставят временную остановку, - добавил Виктор Игнатов.