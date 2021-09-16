В Новосибирске ищут 9-летнюю девочку, которая не вернулась с прогулки

В Новосибирске ищут 9-летнюю девочку, навернувшуюся с прогулки. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

Новосибирские волонтеры объявили поиски 9-летней Валерии Черепановой. Девочка не вернулась с прогулки в среду, 15 сентября.

— Девочка ушла на прогулку около шести вечера, должна была вернуться в 8 вечера, но не вернулась. Два года назад была ситуация, что ребенок вовремя не вернулся домой — был у подруги. Ночью проверили всех ее подруг, одноклассников, — девочку нигде не нашли. Сейчас принимается решение по дальнейшей тактике поисков, — уточнила КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Известно, рост ребенка 130 сантиметров. У нее худощавое телосложение, светло-русые волосы, синие глаза.

Из особых примет — родинка на подбородке.

Была одета в белую куртку с капюшоном, синюю футболку с аппликацией на груди, серые спортивные штаны, а также бело-салатово-розовые кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении девочки или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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