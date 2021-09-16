Новосибирские ветеринары спасли сторожевую овчарку, которая чуть не умерла на цепи

Вздутие живота (слева) могло возникнуть из-за жизни пса на цепи. Фото: предоставлены новосибирской ветеринарной клиникой "БЭСТ"

Новосибирские ветеринары спасли сторожевого пса: подробности рассказали в ветеринарной клинике «БЭСТ».

— Среднеазиатская овчарка в возрасте трех лет поступила к нам на экстренную операцию. У собаки был раздут живот, ситуация осложнялась тахикардией. Ветврачи стабилизировали сердце, провели зондирование и сделали операцию, — сообщили в ветклинике «БЭСТ».

Команда из шести врачей сработала оперативно — на следующий день пес уже поправлялся. Ветеринары объяснили, что причина была в остром расширении желудка.

— К сожалению, хозяева нам не сказали точную причину вздутия живота. К болезни может привести скудный рацион — когда собаку много кормят крупами, кашами и овощами, но мало дают мяса. Или резкое изменение рациона: псу всегда давали корм, а потом предложили свинину. Если пес сидит на цепи, то после еды ему обязательно нужен покой — любой стресс и активность может спровоцировать острое расширение желудка, — пояснила КП-Новосибирск специалист ветклиники «БЭСТ» Татьяна Рузанова.

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