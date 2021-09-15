В Новосибирске более 400 домов остались без света. Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 15 сентября, в нескольких районах Новосибирска отключили электроэнергию. В общей сложности без света остались жители 487 домов. Информация об этом отражена на сайте «Мой Новосибирск».

Так, отключения коснулись Ленинского район — там свет исчез на улицах 9-й Гвардейской дивизии, Южной, Озерной и Серафимовича. В Кировском районе свет отключили на Акмолинской улице, а также на улице Красный Восток. В Октябрьском районе города электричества нет на улицах Московской, Ленинградской и Никитина. В Дзержинском районе свет отключили на улицах Куприна, Комбинатской, Поселковой, Айвазовского и на 2-м Поселковом переулке. Электричество исчезло и на Москворецкой улице.

При этом все отключения плановые. Они связаны с проведением ремонтных работ. Завершить их электрики планируют к вечеру среды, 15 сентября. Так, в 17:00 свет вернется в дома новосибирцев.

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