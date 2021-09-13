В Новосибирске от коронавируса умерла 83-летняя женщина

От вируса умерли еще 12 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 13 сентября, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 12 пациентов. В основном это люди пенсионного возраста. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это трое мужчин в возрасте 54 года, 57 лет, 62 года и девять женщин в возрасте 35 лет, 52 года, 59 лет, 61 год, 68 лет, 70 лет, 73 года, 76 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 796 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 166 человек, с выздоровлением выписали 35 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 60 689 случаев коронавируса, в том числе у 4 782 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 48 881 пациент.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 797 пациентов, в том числе 40 детей. В отделениях реанимации находятся 147 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 21 пациент.

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