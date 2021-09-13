В Новосибирске в массовом ДТП пострадала 5-летняя девочка. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
Массовое ДТП произошло в Кировском районе Новосибирска. Там столкнулись сразу 4 машины. В результате ЧП пострадал 5-летний ребенок. Подробности аварии, которая случилась вечером 12 сентября, рассказали в ГИБДД по городу.
— Мужчина 1983 года рождения двигался на автомобиле «Фиат Дукато» по Советскому шоссе в сторону улицы Мира и у дома N 64 корпус 1 по улице Мира, столкнулся с автомобилем Toyota Opa, которым управлял 41-летний мужчина. Он удара он столкнулся с автомобилем Nissan Almera, за рулем которого была 35-летняя сибиряка. Она из-за столкновения врезалась в авто Toyota Avensis, которой управлял мужчина 1984 года рождения. Известно, все участники ДТП ехали в попутном направлении, — уточнили в ведомстве.
В аварии пострадала маленькая пассажирка Nissan Almera. Девочку 5-ти лет доставили в больницу. Предварительно врачи диагностировали ребенку растяжение связок шем.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
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