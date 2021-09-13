Прокуратура проводит проверку после аварийной посадки рейса «Москва-Новосибирск» в Екатеринбурге.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку после экстренной посадки рейса «Москва-Новосибирск». Он вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга в воскресенье, 12 сентября.
— Незапланированная посадка произошла из-за технической неисправности — неустойчивого показания датчика скорости, — уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.
Известно, на борту воздушного судна находились 182 пассажира. Среди них было 11 детей. Посадка рейса прошла благополучно — никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений.
По данным ведомства, в 08:11 самолет вылетел в Новосибирск.
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