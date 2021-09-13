Прокуратура проводит проверку после аварийной посадки рейса «Москва-Новосибирск» в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку после экстренной посадки рейса «Москва-Новосибирск». Он вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга в воскресенье, 12 сентября.

— Незапланированная посадка произошла из-за технической неисправности — неустойчивого показания датчика скорости, — уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

Известно, на борту воздушного судна находились 182 пассажира. Среди них было 11 детей. Посадка рейса прошла благополучно — никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений.

По данным ведомства, в 08:11 самолет вылетел в Новосибирск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.