Под суд отправятся 5 человек. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске под суд отправится банда наркоторговцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В ходе предварительного следствия установлено, что в начале июля 2020 года 32-летний житель Новосибирской области создал интернет-магазин по продаже наркотических средств. После чего он нашел мужчин 20, 26, 47 лет и 22-летнюю девушку. Они продавали наркотики в период с июля по ноябрь прошлого года, — рассказали в региональной пресс-службе.

Вся банда была задержана и доставлена в отделение полиции.

— Полицейскими установлено, что новосибирцы хранили запрещенные вещества в съемной квартире в Дзержинском районе, откуда было изъято более 400 граммов мефедрона, а также марки, содержащие в своем составе наркотическое средство ЛСД, в количестве 90 штук, — уточняют в региональном МВД.

Правоохранителям удалось доказать, что группировка совершила 6 преступлений.

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