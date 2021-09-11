В Новосибирске сгорела «скорая помощь»: на месте работали пожарные.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В субботу, 11 сентября, в Первомайском районе Новосибирска загорелась «скорая помощь». На место ЧП выехали пожарные расчеты.
— Возгорание транспорта произошло возле станции Матвеевка. На момент прибытия машина полыхала открытым пламенем. Локализовать огонь пожарные смогли за 3 минуты. Полностью ликвидировали пожар примерно через полчаса после прибытия — в 22:53, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, в карете «скорой» были врач и водитель. К счастью, они не пострадали.
Что стало причиной возгорания машины, установят дознаватели МЧС.
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