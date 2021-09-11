Новосибирцы намерены отсудить у владельца взорвавшейся заправки 11,5 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое жителей Новосибирска подали в суд на владельца взорвавшейся газовой заправки. Они требуют взыскать с него причиненный ущерб. В общей сложности новосибирцы намерены отсудить у хозяина заправки 11,5 миллионов рублей. Данные об этом появились на сайте Октябрьского районного суда.

— Один из исков подал горожанин, у которого в результате взрыва на АГЗС пострадал автомобиль. Он требует взыскать с владельца заправки 1 584 945 рублей, а также судебные расходы. Еще двое сибиряков требуют возмещения ущерба, который в результате взрыва был нанесен их коммерческим помещениям. Оба оценили его в 4 540 450 рублей, — говорится в материалах суда.

Предварительные судебные заседания запланированы на 5 и 12 октября.

Напомним, газовая заправка на Гусинобродском шоссе взорвалась вечером 14 июня. По предварительной информации, при сливе топлива из газовоза в резервуар была нарушена техника безопасности: машину не заземлили. Когда газовая смесь воспламенилась, сотрудники АЗС успели эвакуировать клиентов, но пострадали сами. После ЧП правоохранительные органы задержали владельца заправки и инженера АЗС.

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