В Правительстве Новосибирской области расширят поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Фото: предоставлено Правительством НСО.

Андрей Травников поздравил победителей конкурса по предоставлению грантов, софинансируемых из Президентского фонда. В мероприятии приняли участие руководители региональных социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Некоторые из них присутствовали очно, часть — по видеоконференции.

— Совместный конкурс вызвал высокий интерес, на каждый грант претендовали в среднем по три проекта. Со своей стороны хочу заверить, что при формировании бюджетов региона на последующие годы, формировании всех процедур и порядков на последующие конкурсы Правительство Новосибирской области не будет менять свою позицию: мы заинтересованы в развитии гражданского общества и социально ориентированных НКО. Как минимум — все грантовые программы, которые действуют на данный момент, в том числе и новая — «Со мной регион успешнее» — будут реализовываться и в последующие годы. Вполне возможно, что мы будем принимать решение об увеличении объемов, о выделении новых направлений. В частности, мы планируем расширять практику поддержки оказания общественно полезных услуг со стороны общественных организаций, — подчеркнул Андрей Травников.

По приказу Фонда президентских грантов от 14 апреля 2021 года №1-гр, министерству региональной политики Новосибирской области предоставили грант Президента РФ на развитие гражданского общества в размере 40 миллионов рублей.

Известно, в Новосибирской области в одной из первых прошел конкурс социально значимых проектов. Реализовать проекты победителей планируют с 1 октября 2021 года по 30 июня 2022 года.

— Среди победителей такой проект как акселератор «Агротуризм 54». Его главная цель — создание условий для развития сельского туризма в Новосибирской области, а также повышение уровня компетентности представителей объектов сельского туризма, через объединение и создание информационно-ресурсной площадки в регионе, — уточнили в правительстве.

Кроме того, в четверг, 9 сентября, для победителей конкурса грантов организовали учебно-методический семинар «Эффективная реализация социально значимого проекта и подготовка финансового отчета и отчета о достижении результатов».

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