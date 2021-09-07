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Здоровье7 сентября 2021 13:40

В Новосибирске от коронавируса умерли 10 человек: самой старшей был 91 год

Об этом сообщили в областном оперштабе
Надежда РЫЖКИНА
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Коронавирус не щадит людей пожилого возраста.

Коронавирус не щадит людей пожилого возраста.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 7 сентября, в областном оперштабе рассказали, что от коронавируса в Новосибирской области умерли еще 10 человек. И все были пенсионного возраста.

— Это мужчина в возрасте 89 лет, три женщины в возрасте 69 лет, две женщины в возрасте 70 лет, а также женщины в возрасте 66 лет, 85 лет, 86 лет 91 год. Всего в регионе от коронавируса умер 2 731человек, — сообщили в областном оперштабе.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 915 пациентов, в том числе 27 детей.

В отделениях реанимации находятся 157 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 14 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.