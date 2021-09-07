Новосибирец сделал копию легендарного танка Т-34 для памятника в Пятигорске

Корпус отправят отдельно, а башню - отдельно. Фото: предоставлено Вячеславом Веревочкиным

Новосибирский бронемастер Вячеслав Веревочкин - младший продал копию танка Т-34: об этом сам мастер рассказал КП-Новосибирск.

— Танк приобрели заказчики из Пятигорска, посредник сообщил, что он станет частью памятника. Бронемашина ожидает отправки, перевозить будут по частям: корпус - отдельно, башню - отдельно, — объяснил КП-Новосибирск бронемастер Веревочкин.

Стоимость копии танка Веревочкин не сообщает, но в соцсеятх свои работы он выставляет примерно за миллион рублей.

Напомним за 20 лет семья Веревочкиных изготовила более 60 танков и бронемашин, в том числе для съемок в кино. Копии танков «Тигр» снимались в фильме Карена Шахназарова «Белый тигр» и Никиты Михалкова «Утомленные солнцем - 2».

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