В Новосибирске у берега Центрального пляжа нашли мертвого мужчину. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Академгородке Новосибирска к берегу Центрального пляжа прибило труп. Мертвого мужчину в воде заметил случайный прохожий. ЧП произошло накануне, 6 сентября. Об этом КП-Новосибирск сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Обнаружено тело мужчины 1963 года рождения. По факту случившегося проводится доследственная проверка, — рассказали КП-Новосибирск в СК.

В ведомстве добавили, для выяснения причины гибели сибиряка назначена судмедэкспертиза. После проверки будет принято решение в соответствии с законом.

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