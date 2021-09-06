В Новосибирске иномарка насмерть сбила мужчину, переходившего дорогу

В Новосибирске, вечером 6 сентября, случилось смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, вечером 6 сентября, случилось смертельное ДТП. В Калининском районе иномарка сбила мужчину, переходившего дорогу.

— Сегодня, в 21:15 23-летний водитель автомобиля «Кио Рио» ехал по улице Богдана Хмельницкого, со стороны улицы Тайгинская, в сторону улицы Объединения. Около дома №107 по улице Богдана Хмельницкого он сбил переходившего дорогу не по переходу мужчину, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Удар был такой силы, что 47-летний пешеход скончался. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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