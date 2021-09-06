Изменение графика работы метро в Новосибирске с 11 сентября 2021 года: расписание поездов, сколько продлится

Изменения будут действовать шесть дней. Фото: Архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменение графика работы метро в Новосибирске с 11 сентября 2021 года произойдет из-за строительных работ на станции «Спортивная». Об этом рассказали в пресс-службе новосибирского метрополитена.

— 11, 12, 15, 21, 25 и 26 сентября станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» будут работать до 22:00, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте подземки.

Другие платформы Ленинской линии от станции «Речной вокзал» до станции «Заельцовская» по первому и второму пути продолжат работать до 24:00 с перерывом не более 12,5 минут. А движение электропоездов на Дзержинской линии останется неизменным.

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