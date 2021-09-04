«Все осколки полетели в меня»: лопнувшее стекло автобуса порезало новосибирца

Осколки ранили сибиряка. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Новосибирец попал в беду, когда ехал в автобусе № №45. Об этом он сообщил на странице группы «Инцидент Новосибирск».

- Я ехал с учебы, сидел напротив этого стекла. При наезде на яму на улице Сибиряков - Гвардейцев автобус подпрыгнул и лопнуло заднее стекло, - написал пострадавший сибиряк. - Когда стекло лопнуло, все осколки полетели в меня, порезало ноги, руки, немного лицо. На ноге достаточно глубокие порезы. .

Никто, кроме новосибирца, травмы не получил, потому что автобус был полупустой.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске лопнувшее стекло автобуса порезало пассажира

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