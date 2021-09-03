В Искитиме и Бердске отремонтируют дороги и тротуары

Дороги будут отремонтированы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области, а именно в городе Бердске и Искитиме полным ходом идет ремонт дорог. Проконтролировать этот процесс приехали депутаты Ирина Диденко, Валерий Бадьин и Ильгиз Лотфуллина.

— Сегодня перед муниципальными властями стоит задача осуществить ремонтные работы «максимально быстро, максимально эффективно, чтобы успеть в сезон проведения данных работ, — подчеркнула Ирина Диденко.

Из областного бюджета Искитиму выделили 7 миллионов рублей. Их хватит на починку семи улиц. Бердску же досталось 10 миллионов рублей и их разделят пополам. Часть уйдет на ремонта тротуаров, а вторую половину потратят на восстановление дорог в частном секторе.

Так же отметим, что деньги были выделены еще и на ремонт тротуаров в санатории «Речкуновка».

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