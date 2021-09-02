Погода в Новосибирске на 2 сентября 2021 года: будет пасмурно, но без дождя

Новосибирск опять накроют серые тучи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 2 сентября 2021 года: осень начнется с прохлады и затянутого облаками неба. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске будет +16…+18 градусов, ночью — +5…+7, в пригороде — +2…+4. Будет переменная облачность, с северным ветром со скоростью 3-8 метров в секунду, преимущественно без осадков. По области температура составит около +20 градусов, ночью возможны заморозки до -3. Будет также переменная облачность без осадков, возможны туманы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По прогнозу «Яндекс Погоды» 1 сентября будет солнечно, с редкими облаками. Днем будет около +16…+18 градусов.

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