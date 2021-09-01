В Новосибирске улицу Ипподромскую перекроют из-за строительства четвертого моста

В Новосибирске улицу Ипподромскую перекроют из-за строительства нового четвертого моста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске улицу Ипподромскую перекроют из-за строительства нового четвертого моста. Об этом сообщили в мэрии города.

В проекте постановления «О введении временного прекращения движения транспортных средств по улице Ипподромской в Центральном районе» идет конкретно об участке от улицы Кривощековской до площади Инженера Будагова. Он будет перекрыт в связи с реконструкцией теплотрассы под улицей Зыряновской. Проводить работы будет та же компания, которая занимается непостредственно строительством моста.

И подрядчик же должен будет обеспечить прекращение движения транспорта и установить соответствующие знаки. Перекрыта улица будет почти месяц — до 20 октября. Автомобилистам придется объезжать ее по Кривощековской и Мостовой.

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