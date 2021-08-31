В Новосибирской области мужчина ударил ножом женщину за отказ выпить с ним

В Новосибирской области 49-мужчина напал с ножом на двух женщин. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирской области 49-мужчина напал с ножом на двух женщин. Одну из сибирячек он серьезно ранил, другая скончалась на месте от полученных травм. Подробности инцидента рассказали в областном следственном комитете.

— Вечером, 28 августа, подозреваемый, на остановочной платформе «Новосибирск-Западный», познакомился с женщиной. После этого, он проехал с ней на электричке в село Прокудское, где на станции «Чик» они расстались. Женщина пошла домой, а мужчина, держа небольшое расстояние от нее, пошел следом за ней, чтобы узнать, где она живет. Зайдя к женщине в дом, сибиряк предложил ей выпить, но получил отказ. Тогда мужчина выхватил у женщины из рук нож (в это время она готовила ужин) и напал на сибирячку. Когда он выволок ее в беседку дома, где ранил в шею, женщина начала звать на помощь. Произошедшее увидела ее 63-летняя соседка, — рассказали в областном Следственном комитете. — Уходивший с места преступления мужчина решил разобраться с появившейся свидетельницей и также несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

В скорее мужчину задержали в Новосибирске, на допросе он признался в содеянном. Против сибиряка возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сейчас он находится под стражей.

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