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Общество31 августа 2021 18:59

В минобре рассказали о бесплатной продленке для новосибирских школьников

По словам министра образования, возможность организовать бесплатную продленку зависит от ресурсов, которыми располагает школа
Галина СИМОНОВА
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Не все школы имеют возможность организовать бесплатную продленку.

Не все школы имеют возможность организовать бесплатную продленку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областном министерстве образования рассказали, в каком случае новосибирские школы могут организовать бесплатную продленку для детей. Это зависит от возможностей, которыми располагает учебное учреждение.

— Если у школы есть возможность разместить детей территориально — то есть, достаточно кабинетов, и все помещаются — то организовать продленку уже проще. Кроме того, важный вопрос — фонд оплаты труда, ведь нужно оплачивать рабочее время педагогов. Для этого, опять же, еще должны набираться сами группы, чтобы не было такого, что учитель буквально с двумя детьми занимается. Если все эти условия у школы есть, она может организовать бесплатную продленку, где оплатить родителям будет нужно только питание, поскольку бесплатное питание у нас для школьников предусмотрено только раз в день. А этого, конечно, будет мало, когда ребенок долго находится в школе, — пояснил КП-Новосибирск министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Однако, увы, такие возможности есть не у многих школ региона. При этом, некоторые учебные учреждения предоставляют ученикам такие услуги, как допобразование. Фактически, это не является продленкой, но дети также могут находиться в это время в школе, на занятиях. Эти услуги также могут быть как бесплатными, так и платными.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, ожидает ли школьников нашего региона дистанционное обучение в этом году.

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