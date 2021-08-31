Водитель автобуса до смерти избил сибирячку под Новосибирском

Следователи задержали подозреваемого.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
ЧП произошло в городе Оби под Новосибирском на территории местной автобазы. В центральную больницу с предприятия бригадой скорой помощи была доставлена 48-летняя женщина. На сибирячке не было живого места.
— У пострадавшей были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные гематомы, ушибленные раны левой и правой брови, височной области, травматический шок. Женщина практически сразу впала в кому, а днем на следующий день умерла в реанимации. По подозрению в избиении был задержан ее супруг, работающий водителем автобуса, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
Мужчина признался оперативникам, что они с женой вместе выпивали на автобазе, а потом поссорились. Разгневанный муж распустил руки, но силу удара явно не рассчитал.
— Сейчас подозреваемый задержан. Проводится расследование, — добавил источник.
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