В Новосибирске маршрутка сбила школьника на самокате: ребенок в больнице

На улице Костычева сбили 12-летнего мальчика на самокате. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Вечером, 31 августа, в Новосибирске произошло сразу двое детей пострадали под колесами машин. ДТП случились в Дзержинском и Ленинском районе.

— В 17:45 33-летняя женщина во дворе дома 31, по улица Толбухина сбила 7-летнего мальчика. Ребенка с травмой ноги доставили в больницу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — А в 19:35 48-летний водитель маршрутки №10 ехал по улице Титова со стороны Серафимовича, в сторону улицы Станиславского. Около дома №10 Костычева на пешеходном переходе он сбил 12-летнего мальчика, переезжавшего проезжую часть на самокате. Школьника с переломом руки доставили в больницу.

На улице Толбухина сбили 7-летнего мальчика. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

На местах ДТП работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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