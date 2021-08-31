Областная прокуратура завела административное дело на «Экологию-Новосибирск» из-за невывоза мусора

К административной ответственности привлекли «Экологию-Новосибирск» из-за перебоев с вывозом мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К административной ответственности привлекли «Экологию-Новосибирск» из-за перебоев с вывозом мусора. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

— Установлено, что коммунальная услуга по вывозу ТКО из мест накопления предоставлялась региональным оператором нерегулярно, со значительными отклонениями от нормативных сроков, — сообщили в ведомстве.

Больше всего нарушений было выявлено в Центральном районе города на улицах Гоголя, Писарева, Мичурина, Серебренниковская и Красный проспект. Прокуратура завела на оператора административные дела по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), а гендиректору внесла представление об устранении нарушений в сфере ЖКХ.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что губернатор региона планировал расторгнуть контракт с «Экологией Новосибирск», в связи с тем, что компания не выполняет свои обязанности.

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