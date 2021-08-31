«У машины вырвало двигатель»: под Новосибирском в массовом ДТП погиб водитель «Ауди»

В Новосибирской области произошло смертельное массовое ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирской области произошло смертельное массовое ДТП. Авария случилась под Бердском сегодня, 31 августа.

— На трассе Р-256 у поворота на поселок «Вега» столкнулись по меньшей мере пять автомобилей: универсал Toyota Corolla, микроавтобус Nissan HV200, кроссовер, а также седаны Hyundai Solaris и Audi A6, который получил критические повреждения, а его двигатель оказался на проезжей части, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Двигатель машины оказался на проезжей части. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Как пояснили в областном ГИБДД, в ДТП погиб водитель «Ауди». Еще два человека пострадали.

— В ДТП погиб водитель «Ауди», также пострадали водитель кроссовера и его пассажирка — они были госпитализированы. На месте работают сотрудники полиции, выясняющие обстоятельства произошедшего, рассказал государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

В обстоятельствах произошедшего будет разбираться полиция. Фото: Госавтоинспекция по НСО

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